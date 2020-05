Frans van der Avert nieuwe voorzitter Amsterdam Gay Pride

on

Frans van der Avert wordt de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Amsterdam Gay Pride en volgt daarmee Frits Huffnagel op. De positie van Huffnagel werd onhoudbaar na zijn uitspraken over vluchtelingen eerder dit jaar.

Met Huffnagel vertrok het hele bestuur.

Frans van der Avert is nu een jaar directeur van Paleis Soestdijk. Daarvoor was hij directeur van Amsterdam Marketing en marketingmanager bij de Hermitage Amsterdam en het Rijksmuseum.

‘Ik ben vereerd voor deze functie gevraagd te zijn. Ik ben in het verleden op verschillende manieren bij Pride Amsterdam betrokken geweest, als bestuurslid, als partner en als mede-organisator van de verschillende Cultuurboot-edities. Het afgelopen bestuur en bureau hebben van de Pride Amsterdam een professionele, solide organisatie gemaakt. Het nieuwe bestuur kijkt dan ook uit naar de jubileumeditie in 2021’

Naast Van der Avert wordt het nieuwe bestuur gevormd door Carlien Roodink, Jonathan Oron, Geneviève Lieuw en Huib Wurfbain.

Ook Roodink is geen onbekende in Amsterdam; zij was gemeenteraadslid voor D66 in de periode 2010 – 2014. Zij begon haar carrière bij de Rabobank en is nu adviseur bij Brainsport Smart District te Helmond, is penningmeester bij de Open State Foundation en zal het penningmeesterschap op zich nemen.

Jonathan Oron is fotograaf en was eerder betrokken bij de Rotterdam Pride en is kunstenaar en expositie-organisator. Geneviève Lieuw is lid van het College van Rechten voor de Mens en daarnaast onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van het Mondriaanfonds.

Huib Wurfbain is jurist en werkt bij THNK, de school voor creative leadership en was voorheen werkzaam bij ABN AMRO, Ahold en AkzoNobel.

(Bron: AGP; foto: AT5)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws