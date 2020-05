Tweede aanhouding na belagen homostel in Amsterdam

on

Een 20-jarige man is opgepakt voor het belagen van een homostel in Amsterdam. Eerder meldde een 15-jarige jongen zich op het politiebureau. Hij is nog verdachte, maar zit niet meer vast.

De 20-jarige man werd op Koningsdag herkend en aangehouden.

Het homostel werd op Eerste Paasdag uitgescholden vanwege hun geaardheid. Eén van het stel maakte een filmpje van het voorval. Ook zouden ze zijn bespuugd. Het stel belde de politie.

Een dag later verscheen op YouTube een gesprek van vlogger Youness Ouaali met de 15-jarige jongen, die op de beelden van het stel te zien was. In het gesprek gaf de 15-jarige toe gescholden te hebben, maar zei dat het stel een opmerking had gemaakt over moslims. Het stel ontkent dat.

Het onderzoek loopt nog; de politie is vooral op zoek naar de bestuurder van een scooter, die op het filmpje te zien is.

(Bron: AT5)

