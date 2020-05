Roze Golf 03-05: Een roze Duitser en een Groninger jongeman

on

In de Roze Golf twee verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Het ene is het verhaal van Rolf Döhrn (foto). Hij was Duits, homoseksueel en zijn moeder was vlak voor de oorlog hertrouwd met een Joodse man.

Het andere verhaal gaat over Tiemon Hofman, een Groninger kruideniersbediende die tijdens een date met een man betrapt werd. Het zou zijn hele leven bepalen.

Kijk hier voor meer verhalen over homoseksuelen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 3 mei tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

