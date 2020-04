Mogelijk alternatieve Pride Amsterdam, maar hoe is de vraag

on

Er komt mogelijk een alternatief voor de Pride Amsterdam. Dat zegt woordvoerder Danny de Vries in de Roze Golf van zondag 19 april.

Het evenement dat van 25 juli tot en met 2 augustus gehouden zou worden en waar de botenparade onderdeel vanuit maakt, gaat vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door.

Nu het besluit gevallen is om het evenement niet door te laten gaan, is er tijd om na te denken over een alternatief. ‘De Pride is gewoon elk jaar nodig om te werken aan de zichtbaarheid. We hebben onlangs nog gezien hoe homofoob mensen nog kunnen zijn’, aldus Danny de Vries.

Anderhalve meter

Of de Pride volgend jaar kan doorgaan op de manier zoals die altijd georganiseerd werd, is de vraag. In een anderhalvemetersamenleving is met name de botenparade ondenkbaar, maar ‘dat is volgend jaar, laten we het vooral niet nog erger maken dan het nu al is, maar je kunt niet op anderhalve meter van elkaar staan op een boot. Dat is voor op de kade ook ingewikkeld. Als de maatregelen dan ook nog gelden, zal met de kennis van dan gekeken worden wat er wel en wat er niet kan, net zoals we dit jaar kijken van wat we dit jaar nog wel kunnen doen.’

Catwalk

Een mogelijkheid is om een catwalk in de grachten te leggen, waarover de deelnemers op anderhalve meter van elkaar lopen. Dat wordt geregistreerd door camera’s en de beelden kunnen dan thuis bekeken worden. Het idee is nog niet besproken binnen de stichting. ‘Je kunt natuurlijk heel veel gekke doen in het digitale tijdperk, maar het zal nooit hetzelfde zijn als het negen dagen durende festival met de botenparade met die sfeer die er dan is en de saamhorigheid in Amsterdam.’

Danny de Vries roept in de Roze Golf mensen die ideeën en suggesties hebben op om die te delen met de Stichting Amsterdam Gay Pride

‘Het is en blijft belangrijk om de zichtbaarheid te garanderen en aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp, want we wonen in een prachtig land, maar de tolerantie en de acceptatie staan onder druk.’

De Roze Golf is hier te beluisteren. Het gesprek met Danny de Vries begint na ongeveer 45 minuten.

(Bron: Roze Golf)

