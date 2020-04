Enschede subsidieert ook dit jaar LHBTI-projecten in de stad

on

Enschede trekt dit jaar € 45.000 uit om LHBTI-organisaties in de stad te ondersteunen. Van dat bedrag is € 11.500 bedoeld om de zichtbaarheid van LHBTI’ers te vergroten. Ook vorig jaar subsidieerde de gemeente LHBTI-organisaties met eenzelfde bedrag.

Volgens verantwoordelijk wethouder Kampman gaan veel bekende activiteiten ook door, zoals de Regenboogdagen, maar ligt het accent op de zichtbaarheid.

‘Onbekend, maakt onbemind en dat is nergens voor nodig. We willen dat Enschede een inclusieve stad is waar mensen fijn met elkaar samenleven. Dit los van wie je houdt, wat je gelooft en hoe je er uit ziet.’

Er is geld voor activiteiten die de discriminatie in het onderwijs moeten terugdringen en voor het bevorderen van de gezondheid, ontmoeting en zichtbaarheid van LHBT’ers.

(Bron: De Roskam; foto: Regenboogvlaggen op het gemeentehuis van Enschede)

