LGBT Asylum Support: COA intimideert kwetsbaar homostel

on

Het COA heeft geprobeerd een homostel een voor het COA ontlastende verklaring te laten onderteken. Dat zegt LGBT Asylum en vraagt de verantwoordelijk staatssecretaris om een onafhankelijk onderzoek.

Twee asielzoekers, een stel dat in eigen land zijn leven niet veilig was, vroegen in Nederland om overplaatsing naar een LHBTI-unit. In een door het COA opgestelde notitie werd geëist dat ze moesten verklaren ‘happy’ en ‘safe’ te zijn geweest in het asielzoekerscentrum dat ze wilden verlaten.

Ook moesten ze verklaren dat ze contact hadden gehad met hun LHBTI-vertrouwenspersoon, die ze tot het moment van ondertekenen nog nooit hadden gesproken.

‘Zeer ernstig’

Het stel weigerde de verklaring te ondertekenen, omdat het inging tegen hun geweten en de waarheid.

‘Het is zeer, zeer ernstig wat hier gebeurt’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support in een verklaring. Hij staat vanaf dag één dat het stel zwaar getraumatiseerd in Nederland aankwam bij.

‘In moeilijke tijden waarin we elkaar zouden moeten ondersteunen en op elkaar moeten letten – zeker nu – zou dit niet moeten plaatsvinden. Dit koppel had al geen leven in land van herkomst en hier werd en gevraagd om leugens te schrijven door een organisatie waar zij afhankelijk van zijn en die bovendien betrouwbaar moet zijn. Dat is ontoelaatbaar en onacceptabel.’

Gastgezin

Inmiddels is het homostel in samenwerking met een COC-afdeling ondergebracht bij een gastgezin. Kortekaas: ‘We beseffen dat de coronacrisis van iedereen het uiterste vraagt. Maar omdat dit na een eerdere verkrachtingszaak in Dronten een tweede incident is, waarin het COA kwetsbare asielzoekers onder druk zet om ontlastende verklaringen op te stellen, hebben we opnieuw de staatssecretaris om onderzoek gevraagd. Een onderzoek, op eerder voorstel van leden van de Tweede Kamer, wat niet door het COA zelf maar onafhankelijk uitgevoerd moet worden.’

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws