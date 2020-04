on

SOA AIDS Nederland is een campagne gestart om seksdates uit te stellen tot de coronacrisis voorbij is.

Mannen worden opgeroepen hun profielfoto op Facebook aan te passen en een filmpje te maken voor Facebook. (zwart of wit voor je profiel of zwart of wit voor Facebook Camera, waarmee je makkelijk je eigen #NUffNIET! filmpje kunt opnemen).

Ook wordt opgeroepen het filmpje te sturen naar de site Man tot Man en de hashtag #NUffNIET te gebruiken.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder