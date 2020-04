Voorlopig geen vervolg ‘Call me by your name’ vanwege virus

on

De plannen om een vervolgfilm te maken op ‘Call me by your name’ zijn voorlopig van de van baan. Regisseur Luca Guadagnino zou naar Amerika, maar de reis is afgezegd vanwege het coronavirus.

‘Ik zou naar Amerika gaan om een ​​schrijver te ontmoeten waar ik erg van hou, wiens naam ik niet wil noemen, om over het tweede deel te praten’, zegt de regisseur tegen Gay.it. ‘Helaas wordt alles geannuleerd.’

Call me by your name is een Italiaans-Amerikaanse film uit 2017, naar de gelijknamige roman van André Aciman.

De film gaat over de gevoelige en gecultiveerde Elio, enig kind van de Amerikaanse-Italiaanse-Franse Perlman familie. Hij kijkt uit naar weer een luie zomer in de villa van zijn ouders op het prachtige en rustige Italiaanse platteland. Dan arriveert Oliver, een academicus die zijn vader komt helpen met een onderzoek.

Sinds het verschijnen van de film is er gesproken over een vervolg, waarbij veel van de oorspronkelijke acteurs, onder wie de hoofdrolspelers Timothée Chalamet, Armie Hammer en Michael Stuhlbarg.

Afgelopen herfst verscheen van André Aciman het langverwachte vervolg, ‘Find Me’ . Het is onduidelijk hoeveel van dat boek in de film zal worden gebruikt, maar het feit dat het boek bestaat, laat zien dat er op zijn minst een basis is voor Guadagnino voor een vervolgfilm.

