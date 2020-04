Roze Golf 05-04: Suzanne’s eerste transgender visibility day

on

Dinsdag was het transgender visibility day, een dag waarop transgenders werken aan hun zichtbaarheid.

Het was voor Suzanne uit Hengelo de eerste keer dat ze zo’n dag meemaakte.

Door de coronacrisis verliep de dag anders dan gepland. Op haar blog houdt ze haar belevenissen bij.

Tsjerk uit Meppel is voor Wij De Kerk bezig met het organiseren van een weekeinde voor mannen die worstelen met hun geaardheid en hun geloof. Of het weekeinde doorgaat is nog maar de vraag, nodig is zo’n weekeinde zeker.

Huistherapeut Jeremy Heshof geeft antwoord op de vraag of je je prins op het witte paard zult vinden op internet.

Luisteren

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 5 april tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel