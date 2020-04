Geen Roze Zaterdag: 2021 Leeuwarden, Rotterdam onzeker

on

Roze Zaterdag in Leeuwarden gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Het jaarlijkse evenement wordt in 2021 in Leeuwarden gehouden. Dat heeft de Stichting Roze Zaterdagen Nederland woensdag besloten.

Wat dat betekent voor Rotterdam is niet duidelijk; het evenement zou in 2021 daar gehouden worden.

De organisatie is blij dat het evenement volgend jaar toch in Leeuwarden kan worden gehouden. ‘Dit betekent dat al ons voorbereidende werk niet voor niets is geweest’, zegt Margot Hoiting van de organisatie tegen Omroep Friesland. ‘We zijn de stichting Roze Zaterdagen ontzettend dankbaar dat we het evenement een jaar kunnen uitstellen.’

Roze Zaterdag zou 20 juni in Leeuwarden worden gehouden en werd rekening gehouden met 20.000 bezoekers.

‘We begrijpen het besluit’, zegt Bey Cil, directeur Rotterdam Pride tegen RTV Rijnmond. ‘Er worden verschillende scenario’s besproken. Het is niet automatisch zo dat de editie in Rotterdam, die in 2021 gepland stond, naar 2022 gaat.’

(Bron: Omroep Friesland, RTV Rijnmond; foto: Roze Zaterdag Venlo 2019 Bart Oude Scholten)

Categorieën:Nieuws