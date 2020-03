Oude parkeerplaats langs A59 bij Waalwijk wordt groenstrook

on

Parkeerplaats ’t Vaerland langs de A59 ter hoogte van Waspik wordt een groenstrook. Lantaarnpalen, bankjes en afvalbakken verdwijnen en de op- en afrit worden weggehaald.

De parkeerplaats werd vijf jaar geleden gesloten op last van de gemeente Waalwijk. Volgens de gemeente was er op de parkeerplaats sprake van illegale prostitutie, handel in drugs en afvaldumping. Ook stond de parkeerplaats bekend als zogenoemde homo-ontmoetingsplek.

Na de sluiting in 2015 volgde een juridische strijd. Stichting Platform Keelbos, een stichting die zich inzet voor de belangen van bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen, vocht de sluiting met succes aan. De rechter oordeelde dat openbare orde en veiligheid niet als grond kon dienen om een parkeerplaats te sluiten.

Toch bleef de parkeerplaats gesloten; Rijkswaterstaat besloot dat de parkeerplaats overbodig was. Bij de komende onderhoudswerkzaamheden aan de A59 in april wordt de parkeerplaats definitief opgeheven.

(Bron: Brabants Dagblad)

