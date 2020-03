Zakenman wil IJsland uitroepen tot winnaar Songfestival 2020

on

Een Londense zakenman is een online-petite gestart om de EBU zover te krijgen de IJslandse inzending uit te roepen tot winnaar van het Eurovisie Songfestival.

‘Iedereen weet dat IJsland gemakkelijk zou hebben gewonnen. Het is officieel ‘een knallend deuntje’ – dus laten we allemaal samenwerken om de organisatoren ertoe te bewegen de titel van 2020 symbolisch aan IJsland toe te kennen.’

‘Think about things’ van Daði & Gagnamagnið stond lange tijd nummer één bij de bookmakers, maar is ingehaald door Victoria met ‘Tears getting sober’. Zij zou voor Bulgarije naar Rotterdam komen.

In minder dan 12 uur tijd werd de petitie duizend keer ondertekend.

Volgens de regels van het Songfestival mag een liedje maar één keer worden ingestuurd.

(Bron: Roze Golf; foto: screenshot video Daði & Gagnamagnið )

