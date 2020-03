Opening foto-expositie Queer in Zwolle voorlopig uitgesteld

on

De expositie Queer rond het thema zelfmoord, die komende vrijdag in Zwolle met een bijeenkomst zou worden geopend, gaat vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door.

De opening is uitgesteld; een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

Ook verschijnt het boekje met verhalen van mensen die geworsteld hebben met hun geaardheid en met zelfmoordplannen worstelden voorlopig niet. Het boekje wordt gepresenteerd op de nieuw vast te stellen datum van de foto-expositie.

De radio-uitzending van de Roze Golf over het thema zelfmoord naar aanleiding van de expositie en het boekje gaat wel door. De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 15 maart tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

