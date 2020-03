Roze Golf 15-03: Boek en expositie om zelfmoord tegen te gaan

on

Het is een taboe: praten over zelfmoord. Toch is het noodzakelijk: vooral onder jonge LHBTI’ers ligt het aantal zelfmoorden hoger dan onder jonge heteroseksuelen.

Om het gesprek opgang te brengen hebben de gezamenlijke COC’s in Overijssel samen met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie een boekje uitgebracht over dit onderwerp. Ook is er een foto-expositie die vanaf vrijdag 20 maart te zien is Zwolle.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 15 maart tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel