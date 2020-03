Schrijver Eric Kollen te gast op Men's Club-avond in Deventer

on

Vrijdag is schrijver Eric Kollen te gast bij de bijeenkomst van Men’s Club Men Meet Men voor homo- en bimannen vanaf 18 jaar. Hij is schrijver van de boekenserie ‘Jongenssprookjes‘ waarin homo-erotische verhalen zijn gebundeld.

Eric zal vertellen over de totstandkoming van zijn verhalen en ook enkele passages voorlezen. natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren.

Jarenlang woonde Eric Kollen (1967) op een eenzaam landgoed in Hongarije, waar hij overdag, in het onbarmhartige klimaat van de poesta, zijn eigen voedsel verbouwde en brandhout kapte en ’s avonds, als het donker was, in de schaars verlichte boerderijkeuken uitbundige homo-erotische verhalen schreef, die hij ‘jongenssprookjes’ noemde. In 2012 kwam hij terug naar Amsterdam, om zijn verhalen te laten uitgeven.

De avond vrijdag 13 maart wordt gehouden in de kelderbar aan de Rijkmanstraat 10 te Deventer. De entree is aan de zijkant; de deur is open van 20.00 tot 24.00 uur. De literaire activiteit is van 20.30 tot 22.00 uur. De entree bedraagt € 2,00.

