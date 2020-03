Oproep aan COC: start actie tegen aanranding op homofeesten

on

Het Deventer gemeenteraadslid Marco Harps (PvdA) roept het COC op om in actie te komen tegen seksuele intimidatie en aanrandingen in de homowereld.

Harps is van mening dat aanranding niet thuishoort in de homowereld en geen deel uitmaakt van de cultuur.

‘Dit moet stoppen. Het beeld van de homoscene is dat het allemaal leuk en gezellig is, zoals met die regenboogvlaggen en op de Gay Pride in Amsterdam. Maar de praktijk is anders. Homofeesten zijn vaak nogal seksgedreven. Dat mag, maar het moet wel wederzijds zijn en dat is heel vaak niet zo’, zegt Harps in de Stentor.

Zaterdag werd hij op een feest weer ongevraagd in zijn kruis gegrepen. Vrienden zeggen dat het ‘erbij hoort’, maar daar is Harps het niet mee eens: ‘Dit voelen vrouwen dus elke dag. Je bepaalt verdomme zelf wie er aan je lichaam zit.’

Marco Harps vindt dat het COC, organisatoren van homofeesten en gayclubs niet genoeg doen om seksuele intimidatie en aanrandingen tegen te gaan.

Harps pleit voor een campagne waardoor er een cultuuromslag komt. ‘Dat is met #Metoo al voor een belangrijk deel gelukt en dat zou ook in de homoscene moeten gebeuren. Ik wil daar graag aan meehelpen en over meedenken.’

Het COC zegt blij te zijn met het signaal van Harps. ‘Dit speelt inderdaad ongetwijfeld ook bij mannen en natuurlijk moeten we dat aanpakken als andere mannen denken dat dat normaal gedrag is’, zegt woordvoerder Philip Tijsma tegen de Stentor.

Het COC verwacht veel van het wetsvoorstel van PvdA en CDA om seksuele intimidatie strafbaar te stellen. ‘Het onderwerp staat volop in de aandacht en als die wet er komt, wordt nog eens nadrukkelijk duidelijk wat verboden is. Dat zou preventief moeten werken.’

(Bron: De Stentor; foto: PvdA Deventer)

