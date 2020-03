Topworstelaar uit de kast: ik wil me niet langer verbergen

on

De Zwitserse topworstelaar Curdin Orlik is homoseksueel. Dat maakte hij vrijdag bekend in een verhaal voor Das Magazin. Daarmee is hij de eerste topsporter in Zwitserland die open is over zijn geaardheid.

‘Ik heb er lang over nagedacht. Nu is het moment. Ik wil me niet meer verbergen, ik wil overal vrij kunnen zijn’, aldus de 27-jarige Curdin Orlik tegen omroep SRF.

Curdin Orlik zegt dat zijn coming-out een lang proces was en dat hem dat veel energie heeft gekost. Hij hekelt het taboe op homoseksualiteit in met name de competitieve sporten.

Op Facebook bedankt hij zijn fans voor de positieve reacties. ‘Wauw, ik ben overweldigd door het grote aantal positieve reacties dat je me via verschillende kanalen hebt gestuurd. Met jouw geweldige feedback begin ik nu aan een nieuwe, open en vrije periode van leven.’

De Zwitserse koning van de worstelaars Matthias Glarner reageerde op de coming-out van Curdin Orlik: ‘De familie van worstelaars kan nu bewijzen dat ze zo ​​tolerant zijn als ze beweren. Mocht er vijandigheid zijn, dan zou dat een terugval zijn naar het stenen tijdperk.’

(Bron: SRF, Tages Anzeiger; foto: screenshot SRF)

