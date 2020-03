Enschede trekt 5000 euro uit voor plaatsing LHBTI-kunstwerk

on

De gemeente Enschede trekt 5000 euro uit voor de plaatsing van een kunstwerk dat staat voor diversiteit in de stad. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond unaniem besloten, meldt Tubantia.

In Enschede wordt al een paar jaar gesproken over een LHBT-kunstwerk. Er is al een ontwerp van kunstenaar Edward Janssen: de Enschede Eclips van ruim 6,5 meter hoog van gecoat staal.

Geld

Het plan voor het kunstwerk ontstond ruim twee jaar gelden, tijdens de vorige collegeperiode. De kosten werden geraamd op 100.000 euro, inclusief onderhoud voor een periode van tien jaar.

‘Dat geld hebben we nog niet bij elkaar’, zegt voorzitter Laurens van Lier van de stichting Het Verschil Sterkt De Stad, de stichting die het project wil realiseren, in de Tubantia. ‘Het is de bedoeling dat we het totaalbedrag via crowdfunding bij elkaar weten te krijgen.’

Locatie

Het plan was om het kunstwerk te plaatsen op het Hoedemakerplein, maar die plek is van de baan. Wethouder Jeroen Diepemaat gaat binnen een maand met de stichting in gesprek over de locatie voor de Eclips.

(Bron: Tubantia; foto Het Verschil Sterkt De Stad)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel