Bestuur AGP stapt op na onrust over uitspraken Huffnagel

Het bestuur van de stichting Amsterdam Gay Pride stapt op. Ook voorzitter Frits Huffnagel legt zijn functie neer. Het vertrek volgt op de ophef over uitspraken van Huffnagel over vluchtelingen en oorlogsmisdadigers.

Volgens het bestuur is de aanhoudende onrust binnen de LHBTI-gemeenschap aanleiding voor het vertrek.

Huffnagel zei dinsdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers onder meer: ‘We zien een kind en denken “oh wat zielig”, terwijl we niet een vader zien die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd.’

‘Waarom zou je mensen binnenhalen van wie je weet dat de kans dat ze hier mogen blijven buitengewoon klein is’, voegde hij toe.

‘Niet passend’

Volgens LHBTI-activisten wekte hij de indruk dat ook LHBTI-vluchtelingen niet welkom zijn en passen dergelijke uitspraken niet bij een voorzitter van Amsterdam Gay Pride.

‘Onacceptabel’

De oud-VVD-politicus bood later zijn excuses aan, maar de druk om op te stappen nam toe. In een open brief vroegen bijna honderd belangengroepen hem op te stappen. ‘Het is onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter die een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen’, stond erin.

Donderdag liet het bestuur van de stichting Amsterdam Gay Pride nog weten dat de uitspraken Huffnagel niet door het bestuur werden gedeeld en dat hij kon blijven. ‘Het belang van een inclusieve, feestelijke en betekenisvolle Pride staat volgens het bestuur echter voorop en de aanhoudende discussie dreigt dit in de weg te staan’, zegt het bestuur nu.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de editie van dit jaar gaan gewoon door, laat het scheidende bestuur weten. Oud-wethouder Carolien Gehrels is gevraagd om te helpen bij de zoektocht naar een nieuw bestuur.

