Rechter buigt zich over parkeerplaats bij Emergobos Oldambt

De rechter heeft zich dinsdag gebogen over de vraag of de gemeente Oldambt de parkeerplaatsen bij het Emergobos en het Midwolderbos mocht weghalen.

De Stichting Platform Keelbos stelt dat de gemeente de parkeerplaatsen niet mocht weghalen, zonder naar haar bezwaren te luisteren.

Het Emergobos en het Midwolderbos zijn zogenoemde homo-ontmoetingsplaatsen: mannen ontmoeten er andere mannen veelal om seks te hebben met elkaar. Vooral buurtbewoners van het Emergobos tussen Oude Pekela en Meeden storen zich aan de bezoekende mannen.

Jarenlang waren er twee parkeerplaatsen voor bezoekers van het bos. De grootste werd jaren geleden opgeheven, of zoals een woordvoerder van de gemeente het formuleerde: ‘teruggegeven aan de natuur’ .

‘Tegen ons’

Bij de andere parkeerplaats werd een slagboom verplaatst, waardoor een groot deel niet met de auto bereikbaar is. Ook werden er paaltjes langs de weg geplaatst , waardoor parkeren in de berm niet meer mogelijk is. ‘Zij hebben dit besloten omdat ze tegen ons zijn’, zegt voorzitter Anthony Mathijsen van de stichting. Eerder schreef de stichting al een brief met die strekking aan de gemeente.

Als het aan Mathijsen ligt, wordt de slagboom weer teruggezet of weggehaald, zodat er weer meer parkeerplekken zijn. ‘Ook voor ons privé is het fijner om verder het bos in te kunnen rijden. Dan zien mensen langs de doorgaande weg ook niet wie er uitstapt.’

Afval

Volgens de gemeente zijn de maatregelen niet genomen om de sekszoekende mannen te treiteren: ‘Op de parkeerplaats is vaak afval gedumpt. Dat komt onder andere omdat het een afgelegen plek is. Om dit tegen te gaan, zijn maatregelen genomen. Die treffen iedereen, of je daar nou komt om te vissen of voor de homo-ontmoetingsplaats. Dit heeft absoluut, echt absoluut niks te maken met wat meneer Mathijsen zegt.’

De vraag is of de rechter de Stichting Platform Keelbos erkent als belanghebbende. De rechter doet binnen zes weken uitspraak.





(Bron: RTV Noord)

