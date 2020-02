Stichting Wijdekerk noteert 500ste homovriendelijke kerk

on

Stichting Wijdekerk heeft de 500ste kerk toegevoegd op de kaart met kerken in Nederland die ruimte bieden aan LHBTI’ers.

Op de kaart op de website van Wijdekerk staan de kerken aangegeven waar LHBTI’ers kunnen zien of ze lid kunnen worden, het avondmaal mogen meevieren, of er ruimte is om een functie uit te oefenen en of ze er kunnen trouwen.

​Sinds de Nashville Verklaring in januari 2019 is het aantal kerken op de kaart verdubbeld. De site werd in 2016 opgezet.

‘We zijn blij dat steeds meer kerken transparant zijn over hun beleid rondom LHBT+-mensen. De kerken op de kaart variëren qua beleid. Ze zijn verspreid over het hele land en variëren van Oud-Katholiek tot Christelijk Gereformeerd en evangelisch’, meldt de stichting op haar website

(Bron: Wijdekerk)

Categorieën:Nieuws