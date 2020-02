Roze Golf 01-03: Annet Nikamp zingt dialectversie van Vincent

on

Maart is Dialectmaand bij RTV Oost. De Roze Golf vroeg de Nijverdalse zangeres Annet Nikamp haar lied Vincent te hertalen in het dialect. Annet is geboren in Mariënheem en zingt veel in het Sallandse dialect.

Binnen de kortste keren had ze haar Sallandse versie van Vincent klaar. Audio-technicus Peter Heideman van RTV Oost verzorgde de opname en de eindmix. Het resultaat is zondag te horen in de Roze Golf en daarna ook in andere programma’s van Radio Oost.

Megan Engels is van Roze in Wit, een club voor artsen die willen werken aan de acceptatie van LHBTI’ers. Zij vertelt over nut en noodzaak van Roze in Wit.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 1 maart tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

