LHBTI'ers mogen niet meelopen in St Patrick's Day Parade

LHBTI-groepen zijn niet welkom in de St Patrick’s Day Parade in Staten Island, een van de vijf stadsdistricten van New York.

De jaarlijkse parade ter gelegenheid van de beschermheilige van Ierland, Sint-Patricius, bestaat op Staten Island al meer dan vijftig jaar en trekt meer dan 50 duizend toeschouwers. Zo’n 150 organisaties lopen mee tijdens de parade, van de brandweer en politie van New York tot lokale bedrijven, particuliere herenclubs en middelbare school voetbalteams.

LGBT-belangenorganisatie Pride Center of Staten Island mag sinds 2011 niet meer deelnemen, nadat naar verluid is verteld dat hun groep ‘de homoseksuele levensstijl bevordert’ en ‘ingaat tegen de principes van de katholieke kerk.’ Ook dit jaar het centrum niet welkom.

Vorig jaar bleven verschillende politici uit protest weg bij de parade; het Pride Center spoort iedereen aan dit jaar de aanvraag om mee te lopen te heroverwegen. Ook moedigt het Pride Center supporters aan om langs de kant te staan als de parade voorbij trekt.

De jaarlijkse mars wordt georganiseerd door The Parade Committee of the Ancient Order of Hibernians, die de de aanvraag van het Pride Center blokkeerde.

In Ierland kunnen LHBTI’ers meelopen in de St Patrick’s Day-optochten. Ook in New York is dat geen probleem meer.

