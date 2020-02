Regering te optimistisch over veiligheidssituatie homo’s in Iran

on

De Nederlandse regering heeft het beschermingsniveau voor homo’s en transgenders uit Iran verlaagd op basis van verkeerde conclusies. Dat zegt de in Londen gevestigde Iraanse mensenrechtenorganisatie 6rang in een kritische brief aan de Tweede Kamer, zo meldt de Volkskrant.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) kondigde vorig jaar juli nieuw beleid aan ten aanzien van LHBTI’ers uit Iran. Homoseksuelen zouden voortaan worden beschouwd als een ‘risicogroep’ en niet meer als een ‘groep van bijzondere aandacht’. Transgenders uit Iran krijgen helemaal geen bijzondere bescherming meer.

6Rang schrijft dat van verbetering helemaal geen sprake is. ‘LHBTI’ers worden systematisch lastig gevallen en vervolgd.’

De organisatie constateert de laatste jaren een toename in het aantal arrestaties van en geweldsincidenten tegen lhbt’ers in Iran. Bekende activisten worden agressief ondervraagd, de politie valt geregeld binnen op huisfeesten waar lhbt’ers samenkomen en houden hen voor onbepaalde tijd vast op beschuldiging van sodomie.

Op het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht staat in Iran, waar homoseksualiteit bij wet is verboden, de doodstraf.

De bevindingen van 6Rang worden onderschreven door rapporten van organisaties als Human Rights Watch, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Britse departement van Home Office (verantwoordelijk voor immigratie). Zij stellen dat het klimaat voor LHBTI’ers in Iran zeer onveilig is en dat van een eerlijke rechtsgang geen sprake is.

Lees hier het hele artikel in de Volkskrant.

(Bron: de Volkskrant; afbeelding: logo 6Rang)

