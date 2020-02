Froukje bezingt eigen jeugd in haar bewerking van Same Love

on

Zangeres Froukje heeft deze week haar versie van Same Love voor het eerst live gezongen in het ochtendprogramma Sanders Vriendenteam op 3FM.

Same Love is een lied van Macklemore, Ryan Lewis en Mary Lambert en stamt uit 2012. Het nummer gaat over het homohuwelijk en het bestrijden van homofobie. Het lied werd een hit in een groot aantal landen en stond onder meer 18 weken in de Single Top 100 in Nederland.

In de Nederlandse bewerking zingt Froukje Veenstra over haar jeugd en over hoe ze opgroeide als biseksuele vrouw. Het nummer gaat over acceptatie en de liefde die in vele vormen voorkomt.

