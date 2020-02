Roze Golf 16-02: Moeder van homoseksuele zoon schrijft boek

on

Geja van Reenen schrok toen haar zoon zes jaar geleden vertelde dat hij op jongens viel. Was ze wel een goede moeder geweest?

De kerk had er moeite mee dat haar zoon een relatie kreeg met een man; er volgde een woelige periode. Inmiddels zijn haar zoon en schoonzoon welkom in de kerk.

Over het uit de kast komen van haar zoon, het acceptatieproces bij haar zelf en de kerk schreef Geja van Reenen het boek ‘Ik zal altijd van je houden’.

In de Roze Golf vertelt Geja over deze moeilijke periode en hoe zij denkt over het geloof.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 16 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

