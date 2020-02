Middelburg krijgt elke maand uitgaansavond voor LHBTI'ers

on

In Middelburg komt weer een speciale uitgaansavond voor LHBTI’ers. De avonden worden één keer in de maand op zaterdagavond gehouden.

Na de sluiting drie jaar geleden van het COC-Café in Middelburg was er niets meer te doen voor LHBTI’ers. Jurry Joosse uit Middelburg vond dat maar niets en besloot daar wat aan te doen

‘Samen met de coördinator van COC Zeeland ging hij op zoek naar een kroeg die interesse had om een speciale avond te organiseren.

Proefavonden

Café 39, aan de Vlasmarkt in Middelburg, was enthousiast. ‘Na twee keer te hebben proef gedraaid besloten we om heel 2020 een maandelijkse LHBT-avond te houden op iedere laatste zaterdag van de maand’, zegt Joosse tegen Omroep Zeeland. De proefavonden trokken zo’n 30 tot 50 mensen en dat is voldoende om het te blijven organiseren.

Volgens Jurry Joosse zijn de avonden niet gericht op het ontmoeten van anderen . ‘Het gaat erom om gezellig wat met elkaar te drinken. En als je dan iemand leuks tegenkomt is dat mooi meegenomen.’

De eerst volgende avond is op zaterdag 29 februari.

Jong&Out

Voor jongere LHBT’ers wordt er wel al langer iets georganiseerd: het maandelijkse evenement Jong&Out in Middelburg. Dat zijn bijeenkomsten voor LHBT’ers van 12 tot en met 18 jaar, die elke derde zondag van de maand worden gehouden. De Middelburgse afdeling van Jong&Out is in november gestart.

(Bron: Omroep Zeeland; foto: Google Streetview)

