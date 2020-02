Opvanghuis voor LHBTI-slachtoffers in Kameroen weer open

on

In Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, is een nieuw opvangcentrum voor LHBTI-slachtoffers van geweld en discriminatie geopend. De oude opvang ging open in 2017, maar moest in november 2019 sluiten.

Tot de sluiting werden er zo’n honderd slachtoffers opgevangen door CAMFAIDS, de Kameroense Aidsorganisatie.

De opvang werd wegens geldgebrek gesloten. CAMFAIDS kon de huur niet meer betalen. Dankzij internationale hulp, onder meer van organisatie Avocats Sans Frontières in Zwitserland is er weer genoeg geld om hulp te bieden in de vorm van onderdak en ondersteuning voor LHBTI’ers die uit huis zijn gezet of zijn misbruikt. Ook krijgen ze hulp bij het vinden van een baan.

In de nieuwe opvang is plaats voor twaalf personen; er staan inmiddels vier mensen staan op de wachtlijst.

