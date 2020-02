Geen Läderach-pralines vanwege opvattingen eigenaar fabriek

on

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss International Air Lines stop half april met het uitdelen van Läderach-pralines.

Naar nu blijkt heeft de luchtvaartmaatschappij in november het contract met Läderach beëindigd, na berichtgeving over de opvattingen van de hoogste baas, Johannes Läderach. Hij is tegen het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht en tegen abortus.

Volgens het Zwitserse nieuwsmagazine Beobachter wil Swiss niet ingaan op het stopzetten van het contract met Läderach. ‘De selectie van een leverancier hangt af van de kwaliteit, verschillende economische aspecten en het imago van het merk’, aldus woordvoerder Meike Fuhlrot. Ze bevestigde dat er opmerkingen waren gemaakt over de chocolaatjes door klanten en personeelsleden naar aanleiding van de publiciteit rond Johannes Läderach.

Niet homofoob

Läderach is een familiebedrijf met meer dan 1000 werknemers en actief in veertien landen. De firma betreurt het dat het contract is beëindigd. Volgens de firma is Johannes Läderach noch iemand anders in het gezin of in het bedrijf homofoob of vijandig tegenover vrouwen. ‘Bij Läderach hebben we nultolerantie als het gaat om discriminatie, ongeacht de reden’, zegt hoofd marketing Patrick Th. Onken tegen de Beobachter. Ook is het bedrijf financieel noch anderszins politiek of religieus betrokken.

Ook Johannes Läderach (33) zelf ontkent iets tegen homoseksuelen of tegen vrouwen te hebben, maar herhaalde zijn verzet tegen het homohuwelijk en het recht op abortus. Johannes Läderach is een aanhanger van het evangelisch christendom, een stroming binnen het orthodox-protestantisme.

Andere mening

‘Ik begrijp het als mensen het recht van een vrouw steunen om anders te kiezen dan voor het recht op leven van een ongeboren kind. Maar ik vraag om begrip voor mijn mening’, zegt hij tegen NZZ am Sonntag, ‘Ik mag een andere mening hebben.’

‘Omdat ik vecht voor het ongeboren leven, word ik beschuldigd van vrouwenhaat. Maar ik ben geen vrouwenhater – 60% van onze managers zijn vrouwen’.

Boycot

LHBTI-verenigingen en politieke activisten hebben opgeroepen de winkels van Läderach te boycotten. In oktober vorig jaar moest een winkel in Basel worden ontruimd, nadat er een stinkbom was afgegaan. Bij een filiaal in Zug hielden koppels van hetzelfde geslacht een kiss-in.

Ondanks alle kritiek draait de chocoladefabriek goed. ‘De zaken bleven groeien in 2019, maar we hebben klanten die niet langer bij ons kopen. Er kwamen echter nieuwe klanten de winkel binnen’, vertelde Johannes Läderach tegen de NZZ am Sonntag.

‘Daden van vandalisme’

Volgens hem tast de slechte publiciteit het moreel van het personeel niet aan. ‘Geen enkele werknemer heeft het bedrijf verlaten sinds de golf van kritiek op mij.’

Hij betreurde echter ‘daden van vandalisme’ in zijn winkels. ‘Ik accepteer dat mijn meningen weerstand oproepen. Maar het is niet acceptabel dat werknemers in angst moeten leven.’

‘Niet stoppen’

Desondanks zegt Johannes Läderach dat hij zijn opvattingen niet zal veranderen of christelijke organisaties de rug zal keren. ‘Ik wil niet stoppen met vechten voor mijn christelijke waarden, alleen omdat we als bedrijf succes hebben’, zei hij. ‘Uiteindelijk gaat het er niet om hoeveel winst we maken, maar of we onze overtuigingen bijstaan.’

Voorzitter

Johannes Läderach nam de leiding over van zijn vader, Jürg, in 2018. Jürg Läderach is ook voorzitter van de Zwitserse tak van Christianity for Today. De secretaris van de vereniging, Walter Mannhart is hoofd inkoop bij Läderach. Ook Johannes is actief bij Christianity for Today.

Christianity for Today heeft campagne gevoerd tegen onder meer hulp bij zelfdoding, seks voor en buiten het huwelijk, het homohuwelijk, pornografie, en tegen de film Jesus Christ Superstar en de Harry Potter-films.

(Bron: Beobachter, NZZamSonntag, Swiss Info; foto: Läderach)

