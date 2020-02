Geen boete voor club na spreekkoor ‘Alle boeren zijn homo’s’

on

De Belgische Voetbalclub RSC Anderlecht krijgt geen boete opgelegd van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dat heeft de geschillencommissie vrijdag beslist.

De club werd vervolgd omdat supporters van de Brusselse club in de wedstrijd tegen Club Brugge op 19 januari ‘Alle boeren zijn homo’s’ zongen.

‘Zulke kwetsende en discriminerende gezangen zijn erop gericht om Brugse supporters te beledigen’, aldus het Bondsparket, dat ook verwees naar de rechtspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). In oktober kreeg Anderlecht van dat beroepsorgaan nog een boete van 2.000 euro om het spreekkoor ‘alle boeren zijn homo’s’.

Anderlecht vindt het geen discriminerend spreekkoor, omdat er rekening moet gehouden worden met de context. De term ‘homo’ moet niet als kwetsend worden beschouwd, stelt de club en vroeg om vrijspraak.

De geschillencommissie zag geen inbreuk op het bondsreglement. ‘De spreekkoren zijn smakeloos, maar over smaak valt niet te twisten. Voetbal gaat nog steeds gepaard met emotie, en dus kan er een zekere tolerantie aan de dag gelegd worden. In casu wordt niet aangetoond dat de gezangen ‘alle boeren zijn homo’s’ een discriminerend karakter heeft. Dit spreekkoor dient in een context van sportieve rivaliteit geplaatst te worden, waarbij plagende maar niet-discriminerende gezangen worden geuit’, luidt het vonnis.

(Bron: Het Nieuwsblad)

