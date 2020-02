CGK weer bijeen vanwege omstreden homobeleid Zwolse kerk

on

De classis Zwolle, de regionale koepel van de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) vergadert woensdag verder over het homobeleid van de Zwolse Christlijke Gereformeerde Kerk.

In de Zwolse Christelijk Gereformeerde Kerk kunnen homoseksuelen met een relatie sinds de jaren negentig deelnemen aan het avondmaal. Een aantal kerkleden had daar grote bezwaren tegen en zwengelde de kwestie aan bij de synode. De synode besliste in 2013 dat homostellen niet aan het avondmaal mogen deelnemen. Zwolle vocht met veertien andere gemeentes dat besluit aan, maar in 2017 werd het verbod definitief.

De kerk houdt zich dus niet aan de landelijke regels, maar het zijn de regionale kerkvergaderingen, de classes, die gemeentes kunnen aanspreken op hun beleid. Volgens de voorzitter van de classis is het niet aan de orde dat de gemeente Zwolle uit het kerkverband wordt gezet.

In het meest verstrekkende geval zal de Zwolse Christelijk Gereformeerde Kerk worden vermaand. Dat betekent dat wordt uitgesproken dat de Zwolse kerk op de verkeerde weg zit en opgeroepen wordt terug te komen op het besluit om homoseksuelen toe te laten tot het avondmaal.

De regionale kerkkoepel boog zich in december al over de vraag of de Zwolse gemeente over de schreef gaat met haar homostandpunt. Toen is besloten met elkaar in gesprek te blijven en woensdag verder te vergaderen. De vergadering in december werd bijgewoond door tientallen verontruste Zwolse kerkleden. Mogelijk wordt de vergadering achter gesloten deuren gehouden.

Kijk hier voor meer informatie over deze kwestie

Kijk hier voor het verhaal van een moeder van twee homoseksuele zoons en lid van CGK Zwolle

(Bron: RTV Oost

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws