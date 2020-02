Besluit over homobeleid Zwolse CGK opnieuw uitgesteld

on

Er is nog geen besluit genomen over het homobeleid van de Zwolse Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK). De classis Zwolle, de regionale koepel van de CGK heeft besloten voorlopig geen besluit te nemen.

De Zwolse kerk, met ruim 4500 leden, voert een eigen beleid: homoseksuelen met een relatie kunnen sinds de jaren negentig deelnemen aan het avondmaal. Dat is tegen landelijke regels van de Christelijk Gereformeerde Kerk.

In december werd er in de classis al vergaderd over de kwestie. Omdat er verdeeldheid was over hoe om te gaan met het Zwolse standpunt, werd de vergadering geschorst.

Gemeentes konden zelf voorstellen indienen voor de vergadering van februari. Eén van die voorstellen was de oproep van de synode te volgen, namelijk ‘wachten tot de synode een standpunt heeft geformuleerd’. Dat gebeurt vermoedelijk volgende maand.

(Bron: RTV Oost; foto: Verrijzeniskerk Zwolle – Google Streetview)

