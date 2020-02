De foto’s van Blake Little tonen trotse leden van Pink Pistols

on

Heather, foto: Blake Little

Het zijn leden van de Amerikaanse wapenvereniging Pink Pistols die trots poseren voor de camera van de Californische fotograaf Blake Little.

Little fotografeerde de LHBTI-wapenbezitters voor zijn serie ‘Concealed’, verborgen. Het is een groep die niet gauw in verband gebracht wordt met het bezit van wapens, maar roze wapendragers zijn er wel degelijk.

In de Volkskrant van dinsdag is een selectie van de foto’s uit de serie Concealed van Little te zien.

Pink Pistols werd in 2000 opgericht door Doug Krick en heeft afdelingen in zowel Amerika als Canada. Het motto van de vereniging is: ‘Kies iemand van je eigen caliber’

In de week na de schietpartij in de nachtclub Pulse in Orlando in 2016, waarbij 49 mensen omkwamen, steeg het ledental van Pink Pistols van 1500 naar 4500. De teller staat sinds april 2019 op ruim 9000 leden.

Blake Little maakte eerder al de fotoserie ‘Gay Rodeo’.

