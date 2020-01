Michou, de legende van het nachtleven in Parijs, is overleden

on

In een ziekenhuis in Parijs is zondag Michou overleden. Michel Catty was zijn echte naam. Hij werd 88 jaar. Michou was uitbater van de club Chez Michou in Montmatre en openlijk homoseksueel.

Hij was een pionier op het gebied van de travestie.

Zijn woordvoerder maakte zijn overlijden op Facebook bekend: ‘Michou, de Blauwe Prins van Montmartre ging op reis, omdat hij elke keer zei dat een van zijn vrienden wegvloog! De laatste dinosaurus van de Parijse nachten verliet ons vandaag. Dankzij hem is travestie een kunst geworden. Naast de man van spektakel is Michou ook een man van overtuiging geweest en altijd een verdediger geweest van de diversiteit aan genres.’

Zijn club Chez Michou vormde de inspiratiebron van de musical- en filmklassieker La Cage aux Folles. Michou zei ooit in een interview: ‘Dalida kwam heel graag kijken hoe we haar nóg hilarischer neerzetten dan zij het zelf kon.’

Brigitte Bardot

Michou werd geboren in Amiens en vertrok op 17-jarige leeftijd naar Parijs. Hij werd uitbater van een bar aan de Rue des Martyrs in de jaren ’50 en samen met twee vrienden verkleedden zij zich als vrouw; Michou was Brigitte Bardot. Het travestie-cabaret was geboren, waarbij de sterren van destijds werden geïmiteerd.

Hij kleedde zich altijd van top tot teen in het blauw en droeg daar een dikke donkere blauwe bril bij.

Stoppen

Michou vond dat zijn cabaret hem niet zou moeten overleven. In zijn memoires, gaf hij aan dat hij begraven wilde worden in een blauwe kist en dat het cabaret stopte bij zijn dood. ‘Ik wil dat dit huis met mij verdwijnt. Het lijkt misschien pretentieus, maar het cabaret zal me niet overleven’, schreef hij in 2017.

(Bron: France24; foto: Facebook)

