Loting halve finales Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam

In het stadhuis van Rotterdam is geloot welke landen in welke halve finale zingen van het Eurovisie Songfestival, dat in mei wordt gehouden. Het was de officiële aftrap van het 65ste Eurovisie Songfestival.

Het was ook het eerste officiële optreden van de drie songfestivalpresentatoren Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. Zij verrichtten de loting onder toeziend oog van Songfestival-icoon Jon Ola Sand van de EBU, die dit jaar voor het laatst de baas is van het muziekfestijn.

Nederland deed niet mee aan de loting. Zanger Jeangu Macrooy staat automatisch in de finale van het liedjesfestijn op 16 mei, omdat Nederland gastland is. Wanneer Macrooy moet optreden, wordt pas bekend na de halve finales. Nederland mag in de eerste halve finale wel stemmen. In totaal zijn 35 landen verdeeld over de twee halve finales.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei bij de loting blij te zijn dat zijn stad het Songfestival mag organiseren. ‘We verwachten veel mensen vanuit de hele wereld, niet alleen vanuit Europa. Rotterdam is een industriële havenstad, maar ook een groene stad. We hebben 180 nationaliteiten. Als je in Rotterdam komt, zie je hier de wereld. De keukens, de kleuren, de talen, de architectuur. Als je Rotterdam bezoekt, dan krijg je de wereld er gratis bij.’

Verdeling halve finales

Noord-Macedonië, Wit-Rusland, Litouwen, Zweden, Slovenië, Australië, Ierland, Rusland, Noorwegen, Cyprus, Kroatië, Azerbeidzjan, Malta, Israël, Oekraïne, Roemenië en België treden aan in de eerste halve finale, op dinsdag 12 mei.

In de tweede halve finale op donderdag 14 mei nemen Oostenrijk, Moldavië, Polen, San Marino, Servië, IJsland, Tsjechië, Griekenland, Estland, Denemarken, Bulgarije, Zwitserland, Finland, Armenië, Letland, Georgië, Portugal en Albanië het tegen elkaar op.

Naast Nederland zitten traditiegetrouw ook Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje direct in de finale. Zij worden de ‘big five’ genoemd, omdat ze het meeste betalen voor de organisatie.

Sleutelbos

Bij het evenement was ook de locoburgemeester van Tel Aviv aanwezig, de stad die het Songfestival vorig jaar organiseerde. De sleutel van Tel Aviv wordt toegevoegd aan een sleutelbos waaraan ook de sleutels zitten van de eerdere gaststeden van het songfestival.

De complete sleutelbos is tot en met eind januari 2021 te zien in de centrale ontvangsthal van het stadhuis van Rotterdam. Daarna draagt de stad de eigen stadssleutel en de sleutelbos over aan een nieuwe gaststad.

