Coldcasekalender 2020 telt drie homogerelateerde misdrijven

Op de nieuwe zogenoemde coldcase kalender van de politie staan drie onopgeloste zaken die vermoedelijk te maken met de geaardheid van het slachtoffer.

Het gaat om de moord op Edward Moonen in Den Haag in 1990, om de in Haarlem neergestoken Theo Kroon, die aan zijn verwondingen overleed en om de in zijn huis neergeslagen Marcel Carton, die eveneens korte tijd na zijn vondst aan zijn verwondingen bezweek.

Edward Moonen

Edward Moonen kwam op vrijdag 23 november 1990 niet opdagen op een door hem zelf georganiseerde voorlichtingsavond van de scoutinggroep Eurogroep.

De volgende dag trof de politie hem dood aan in zijn huis aan de Atjehstraat. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. Moonen, die ook wel Eddy werd genoemd, was homoseksueel en kwam op homo-ontmoetingsplekken, zoals het Haagse Bos en de Scheveningse Bosjes. Wie Moonen om het leven heeft gebracht, is nog altijd niet bekend..

Theo Kroon

Op dinsdagavond 16 juli 1991 rond kwart over acht werd de 34-jarige Theo Kroon uit Haarlem zwaargewond gevonden in het park De Haarlemmerhout in zijn woonplaats, vlakbij restaurant Dreefzicht. Hij bleek te zijn neergestoken en overleed aan zijn verwondingen. De Haarlemmerhout ligt dichtbij het centrum van de stad staat bekend als homo-ontmoetingsplek.

Theo kwam vaak in de Haarlemmerhout. Hij gebruikte af en toe softdrugs en ging uit in Haarlemse coffeeshops en Amsterdamse homogelegenheden. Theo was gokverslaafd en had wat kleine schulden bij diverse personen. Theo was kok van beroep en was een sociaal en vriendelijk mens. Wie Theo heeft neergestoken en waarom is nog altijd een mysterie

Marcel Carton

Na een melding vond de politie de 53-jarige Macel Carton zwaar gewond in zijn huis aan de Grote Markt in Breda. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen. Uit onderzoek blijkt dat Marcel is doodgeslagen.

In het appartementencomplex waar hij woonde, trof de Politie veel bloedsporen aan. Ook werden er sporen gevonden in het Valkenbergpark, waaronder een rode sjaal en bloedsporen. Marcel was homoseksueel en pikte geregeld jongens op in het Valkenbergpark. Wie heeft Marcel doodgeslagen is nog altijd onbekend.

Kalender

De coldcasekalender werd in 2017 voor het als proef eerst uitgebracht. Het is een weekkalender met elke week een opgeloste moordzaak.

De proef bleek succesvol, waarna de politie besloot de kalender jaarlijks te verspreiden onder gedetineerden in gevangenissen. Dit jaar verschijnt de kalender ook in tbs-klinieken.

Tips

Vorig jaar kreeg de politie 202 tips naar aanleiding van de coldcasekalender. Twee zaken zijn toen heropend naar aanleiding van de binnengekomen informatie. ‘Er lopen in Nederland 800 mensen rond met kennis van die zaken en die roepen we op: kom met die informatie en help de nabestaanden uit de onzekerheid’, zegt Aart Garssen leider van het cold case-team tegen de NOS.

(Bron: Politie, NOS; foto: Politie)

