Roze Golf 19-01: LHBTI-jongeren komen bijeen in Winterswijk

COC Twente- Achterhoek start met bijeenkomsten voor jongere LHBTI’ers in Winterswijk. Deze Jong&Out-bijeenkomsten zijn voor jongeren tot en met 18 jaar die (nog niet) uit de kast zijn en met leeftijdsgenoten hun verhaal willen delen.

Maike en Chris (foto) vertellen over de Jong&Out-bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst is zondagmiddag van 1 tot 4 uur in het speeltuingebouw ‘t Kreil aan de Kleine Parallelweg 29 in Winterswijk.

De Belgische stad Gent trekt geld uit om wat te doen aan het geweld op straat tegen homo’s en transgenders. Ellis Aukema van Çavaria vertelt wat er gebeuren moet om het geweld te beteugelen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 19 januari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

