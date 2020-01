Christelijke school stuurt leerlinge met 'regenboogtrui' weg

on

Kayla Alford is niet meer welkom op haar school in Kentucky. De school ontdekte dat haar moeder een foto van haar dochter op Facebook had gezet ter gelegenheid van haar 15de verjaardag.

Op de foto draagt de dochter een veelkleurige trui en zit ze achter een kleurige taart.

Moeder Kimberly kreeg afgelopen week een e-mail van de Whitefield Academy in Louisville, met de mededeling dat dochter Kayla uitgeschreven was.

Homotrots

‘Toen ik het schoolhoofd belde om het met hem te bespreken, was ik behoorlijk emotioneel’, vertelde Alford aan ABC News. ‘Hij vertelde me: “Kim, de trui, de taart, het is gewoon een soort homotrots … toen je de taart zag, had je die moeten weigeren.”’

Ze zei dat het beeld niet bedoeld was om trots te tonen, hoewel haar dochter van alle mensen houdt.

Whitefield Academy zei in een verklaring aan ABC News dat Kayla niet alleen vanwege de foto op Facebook van school was gestuurd, maar dat ze gedragscode voor studenten ‘de afgelopen twee jaar herhaaldelijk’ had overtreden.

Christelijke overtuiging

‘Whitefield Academy is een christelijke school met een 43-jarige geschiedenis van het opleiden van studenten in een leeromgeving op basis van onze gedeelde christelijke waarden,’ zei de school dinsdag in een verklaring. ‘Alle ouders die hun kinderen inschrijven in onze privéschool weten van te voren dat we de studenten vragen zich te houden aan een levensstijl die is gebaseerd op onze christelijke overtuigingen.’

‘Er zijn tal van schoolopties in onze gemeenschap voor studenten die niet naar een christelijke school willen gaan, en we wensen onze oud-student het allerbeste om een leeromgeving te vinden die geschikt is voor haar.’ Aldus de verklaring.

Moeite met regels

Moeder Alford verklaarde aan ABC News dat haar dochter moeite heeft de strikte regels van de school. Ze kreeg ooit problemen nadat ze de zijkanten van haar hoofd had kaalgeschoren. Ze werd ook gestraft voor het hebben van een e-sigaret op de campus, zei haar moeder.

Gevraagd naar de reactie van haar dochter nu ze va school is gestuurd, zei ze dat de tiener zich gekwetst voelde.

‘Ze voelt zich veroordeeld’, zei Alford. ‘Het doet me ook pijn omdat ik niet wil dat ze opgroeit en denkt dat er iets mis met haar is, gewoon omdat ze op het ritme van haar eigen drum marcheert.’

(Bron: ABC News; foto: Kimberly Alford Facebook)

