Twee vrienden strijden op school in Weert tegen cyber pesten

In Limburg zijn op scholen taskforces in het leven geroepen om voorlichting te geven over online pesten.

Vrijdag werden cijfers bekend van het Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat homo- en biseksuele jongeren online twee keer vaker lastiggevallen worden dan heteroseksuele jongeren.

Met name seksueel getinte incidenten werden door homo- of biseksuele jongeren (5,3 procent) vaker gerapporteerd dan door heteroseksuele jongeren (1,6 procent).

Op middelbare scholen in Limburg zijn daarom taskforces actief. Luna van Dingenen (14) en Mitchell Leeuwen (15) vormen samen zo’n taskforce op hun middelbare school Het Kwadrant in Weert. Mitchell is biseksueel en Luna is transgender. Hij is in transitie van meisje naar jongen. Allebei hebben ze te maken gehad met pesten, zowel offline als online.

Steun en toeverlaat

Met z’n tweetjes geven ze voorlichting en zijn ze de steun en toeverlaat voor zo’n 600 andere leerlingen als die online gepest worden. ‘Omdat we maar met z’n tweeën zijn, merken we dat andere leerlingen er makkelijker met ons over praten. We weten van elkaar wat we kunnen verwachten en we vullen elkaar aan en steunen elkaar waar nodig is’, zegt Mitchell tegen L1.

Bespreekbaar

Ze worden vaak aangesproken door andere leerlingen die online pesten meemaken. Ook merken ze dat een presentatie geven helpt om het bespreekbaar te maken. ‘Meestal als we vooraf aan de presentatie vragen wie er online weleens gepest wordt, dan gaan er nog geen vingers omhoog, maar als we het na de presentatie weer vragen, dan wel’, zegt Luna.

Mitchell en Luna hopen dat andere leerlingen hun taskforce overnemen en doorgaan met de strijd tegen online pestgedrag al zij van school zijn.

Kijk hier voor een reportage van L1.

(Bron en screenshot: L1)

