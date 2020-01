Rechter Brazilië: homoseksuele Jezus moet weg van Netflix

on

Netflix moet de controversiële kerstspecial, ‘The first temptation of Christ’ van de site halen. Dat heeft een Braziliaanse rechter bepaald. De special is sinds begin december te zien via Netflix in Brazilië.

In de film stelt Jezus een onverwachte gast voor aan zijn familie, Orlando. De suggestie wordt gewekt dat Jezus homoseksueel is.

Veel christenen voelden zich beledigd. Een petitie om de film van Netflix te krijgen werd door miljoenen Brazilianen ondertekend. Op kerstavond werd een brandbom gegooid naar het kantoor van de makers, Porta dos Fundos. De aanslag is opgeëist door een extreemrechtse groepering. Eén van de verdachten zou naar Rusland zijn gevlucht.

De Braziliaanse religieuze organisatie Associação Centro Dom Bosco de Fe e Cultura stapte naar de rechter met de eis om het Netflix te verbieden de film aan te bieden.

Eer gekrenkt

De eis werd in eerste instantie verworpen, maar de rechter heeft nu wel bepaald dat Netflix de film tot nader orde niet meer mag aanbieden. De rechter oordeelde dat het recht op vrije meningsuiting ‘niet absoluut’ is. Volgens de rechter is ‘de eer van miljoenen katholieken’ is gekrenkt door de film.

Het is een tijdelijke beslissing tot er een definitieve uitspraak volgt. De rechter wil daarmee verdere escalatie voorkomen.

(Bron: VRT; foto: Netflix)

Categorieën:Nieuws