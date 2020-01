Gent steunt Vlaamse LHBTI-organisaties na geweld op straat

on

De koepelorganisatie voor LHBTI-verenigingen in Vlaanderen, Casa Rosa, kan dankzij steun van de gemeente Gent een extra medewerker aantrekken.

De nieuwe medewerker gaat in opdracht van de stad onderzoeken hoe de aangesloten verenigingen het best ondersteund kunnen worden.

De aanstelling komt na een aantal recente mishandelingen van homo’s op straat.

Casa Rosa is de overkoepelende organisatie van meer dan twintig LHBTI-verenigingen en biedt een ontmoetingsplaats in een monumentaal pand aan de Kammerstraat in hartje Gent.

‘Liefde is liefde’

De stad Gent trekt 60 duizend euro uit voor een extra medewerker om de activiteiten van Casa Rosa te versterken en om onderzoek te doen naar hoe de verenigingen het best ondersteund kunnen worden.

‘Liefde is liefde in Gent, punt uit. Iedereen moet ten volle zichzelf kunnen zijn, en zich overal op z’n gemak kunnen voelen. Die strijd is nog niet gestreden, daar worden we pijnlijk aan herinnerd door recente homo- en transfobe incidenten. De bijkomende steun aan Casa Rosa is bedoeld om alle Gentse LGBTQ-organisaties te versterken, en de uitwisseling met de Stad Gent te verbeteren’, zegt schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (sp.a) tegen Het Laatste Nieuws.

(Bron: HLN; foto: Facebook Casa Rosa)

