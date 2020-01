Informatiebijeenkomst ‘Kies je eigen familie’ in Deventer

on

Het is een oplossing tegen eenzaamheid op oudere leeftijd voor mensen die niet terug kunnen vallen op familie en/of vrienden: kies een familie, leer mensen kennen waar je een vertrouwensband mee kunt opbouwen.

Juist met het ouder worden komen vragen als: met wie kan ik leuke dingen doen, eens samen naar de film, een wandeling maken, samen eten. Wie kan ik dingen toevertrouwen? Mensen die voor elkaar klaar staan. Een soort familie, maar dan met familieleden die je zelf kiest, een ‘chosen family’. Vraag is dan ook niet wie er geen gekozen familie wil, maar hoe je die mensen ontmoet nu je nog actief en mobiel bent.

In Deventer wordt zondagmiddag 26 januari een bijeenkomst gehouden over wat de ‘chosen family’ wordt genoemd.

De bijeenkomst is een initiatief van de werkgroep 50 Plus van COC Deventer in samenwerking met jet landelijk netwerk Support Your Chosen Family. De bijeenkomst wordt zondag 26 januari gehouden in de Vrijmetselaarsloge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer en begint om 15:00 uur..

Voor meer informatie: 50plus@cocdeventer.nl

Luister hier naar de Roze Golf van 10 november 2019 voor een gesprek over de ‘gekozen familie’

