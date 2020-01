Scheuring methodistenkerk dreigt om LHBTI-standpunt

on

In de United Methodist Church dreigt een scheuring omdat er onenigheid is over het homohuwelijk en homoseksuele geestelijken. De United Methodist Church is een kerk met 12,5 miljoen leden in 136 landen.

Leiders van de methodistenkerk hebben voorgesteld om de geloofsgemeenschap te splitsen, meldt The Washington Post.

Aan de ene kant blijven de traditionele gelovigen, die zich blijft afzetten tegen de LHBTI-gemeenschap. Aan de andere kant blijft de United Methodist Church over, die het homohuwelijk toestaat en homoseksuele geestelijken verwelkomt.

Goedkeuring

Het plan moet door de wereldwijde methodistenconferentie in mei worden goedgekeurd en leiders van zowel de liberale als de conservatieve vleugel denken dat het plan wordt goedgekeurd.

Het traditionele deel van de kerk krijgt volgens het plan 25 miljoen dollar mee. In ruil daarvoor zou de afsplitsing geen aanspraak mogen maken op bezittingen van de United Methodists, zoals kerkgebouwen.

Harde lijn

Het plan om te splitsten volgt op de hardere lijn van de leiding van de methodistenkerk tegenover geestelijken die zich niet houden aan de interne regels. Geestelijken worden een jaar geschorst als ze meewerken aan een homohuwelijk. Als ze dat daarna nog eens doen, worden ze uit de geestelijkheid verwijderd.

Methodisme

Het methodisme is een stroming binnen het protestantisme. Wereldwijd zijn er zo’n 12,5 miljoen aanhangers. In Amerika is het de op twee na grootste religie. Bekende methodisten zijn onder anderen de Amerikaanse oud-president George Bush, de Britse oud-premier Thatcher en zangeres Beyoncé. Methodisten discussiëren al decennialang over homoseksualiteit.

(Bron: NOS)

