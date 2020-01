Roze Golf 05-01: Goed begin van 2020 vanuit Café Stonewall

on

De Roze Golf begint het nieuwe jaar in Café Stonewall in Enschede. Met bezoekers wordt vooruitgeblikt op 2020 en nog een keer teruggekeken op het voorbije jaar.

Wat zijn de goede voornemens, wat moet er anders in het nieuwe jaar en wat laten we achter. Cabaretier Rop Janze is er ook en hij bezingt zijn goede voornemen: Ik ga nooit meer in de kast.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 5 januari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel