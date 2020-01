Nieuw leven in Enschede voor gevlucht homostel uit Libanon

on

Walid Beggani en Wassim Khawand vluchtten in 2018 vanuit Libanon naar Nederland. Een jaar lang woonden ze in het AZC in Dronten; sinds kort wonen ze samen in een appartement in Enschede.

‘Het verleden kunnen we niet uitwissen. We kunnen wel vergeven, maar niet vergeten’, vertelt Walid aan 1Twente. ‘Heel lang deden we alsof we gewoon vrienden waren. Maar mijn broer zag ons op een plek waar we ons onbespied waanden.’ Vervolgens werden ze uit hun families gestoten.

Daarop besloten ze hun land te ontvluchten, Het nieuwe jaar staat voor de twee in het teken van hun nieuwe leven.

Kijk hier voor een reportage van Laura Ratering van 1Twente.

(Bron en screenshot: 1Twente)

