Tip: A very English Scandal over een homoseksuele politicus

De komende avonden op NPO2: A Very English Scandal, een BBC-serie over een aanstormend Brits politicus, Jeremy Thorpe (gespeeld door Hugh Grant). Thorpe gold in de jaren zestig als een grote politieke belofte, maar hij was homo.

Hij viel op in het Lagerhuis met zijn progressieve speeches; in de late uren was hij op zoek naar mannen. Niemand zag of wist ervan en wie het wel wist, zweeg er over.

Het verhaal begint met een ontmoeting tussen Jeremy Thorpe en Norman Josiffe (Ben Whishaw), die werkt in de stallen van een oude kennis van Thorpe. Thorpe zegt tegen Josiffe dat hij altijd bij hem mag aankloppen als hij hulp nodig heeft. Als hij dat daadwerkelijk doet na een jaar, betekent dat de start vaneen politieke affaire.

De Britse miniserie van Stephen Frears is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver John Preston. De serie ging in première op BBC One op 20 mei 2018 en op Amazon Prime op 29 juni 2018.

Zaterdag en zondag NPO 2, 22:40 uur; maandag NPO 2; 22:45 uur.

The Imiation Game

Zaterdag aansluitend op de eerste aflevering de film The Imiation Game over de wiskundige Alan Turing, die samen met andere cryptologen dag en nacht werkt om de Enigmacode van de nazi’s te ontcijferen.

Turing is homoseksueel, maar dat is (ook) in Engeland verboden. Turing wordt in 1952 veroordeeld wegens homoseksualiteit. Pas in 2013 wordt hij gerehabiliteerd door de Britse regering. Turing wordt gezien als pionier op het gebied van computers.

