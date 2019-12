Onderscheiding voor uitbater homokroeg Odessa in Leiden

on

Café-eigenaar Bert Jansen is vrijdagavond onderscheiden met de Gouden Speld van Verdienste van de stad Leiden. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de LHBTI-gemeenschap in zijn stad.

Jansen kreeg de onderscheiding speld uit handen van wethouder Yvonne van Delft tijdens een afscheidsfeest met oud-personeel. Veertig jaar na de opening sluit Jansen zijn Café Odessa per 1 januari.

‘Odessa bond uiteenlopende groepen bezoekers aan zich: oudere jongeren, studenten, de lokale LHBT-gemeenschap, buurtbewoners en in de afgelopen jaren deed Odessa het vooral goed onder scholieren’, schrijft de gemeente Leiden.

Bert Jansen bedacht en organiseerde ontelbare feesten, maar was ook actief in de cultuursector en in de volkstuinderij.

Aanstoot

De plannen voor een eigen kroeg ontstonden in 1979 nadat een groep vrienden in Leiden een eigen plek zocht om uit te gaan. De toen 24-jarige Bert werd samen met zijn vrienden een kroeg uitgegooid. ‘We waren een beetje met elkaar aan het vrijen en daar werd aanstoot aan genomen. Toen zijn we op zoek gegaan naar een eigen plek waar iedereen welkom is’, vertelde Jansen eerder aan Omroep West. Het was het begin van de heterovriendelijke homokroeg Odessa, die op 16 januari 1980 open ging.

Nieuwe naam

De laatste jaren ging het minder met de kroeg. Eind 2018 veranderde Jansen de naam na een uitbreiding in Café Jaune, maar het publiek mistte de oude naam. Halverwege dit jaar kwam de oude naam weer op de gevel.

‘Ik heb mijn best gedaan om het café open te houden, maar tijden zijn veranderd. Het ging gewoon niet meer’, zegt Jansen in een gesprek met Omroep West.

(Bron: Omroep West, Unity.nu; foto: Facebook)

