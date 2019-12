Wat is er in Overijssel te doen rond kerst en de jaarwisseling?

on

Voor wie er op uit wil dezer dagen in Overijssel:

Enschede

Dinsdag 24 december:

Café Stonewall: Christmas Drinks. Kerstmiddag in Enschede betekent gezellig borrelen in de stad! Café Stonewall, Walstraat 12, Enschede

Dinsdag 24 december:

Café ’t Bölke: KerstBallenCafé. Ook dit jaar wordt het Bölke natuurlijk weer betoverend gedecoreerd. De traditionele kerstmiddag/avond is vanaf 16:00 uur in het gezellige KerstBallenCafé met muziek / hapjes / gratis glaasje glühwein / broodjes rookworst / heerlijke erwten soep / lampjes / kerstbomen en nog veel meer gezelligheid. Entree gratis & vol=vol. Café ’t Bölke, Molenstraat 6, Enschede.

Dinsdag 24 december:

Club ’t Bölke: VroegZat kerstmiddag. Op kerstmiddag gaat de deur al om 15.00 open. Minimumleeftijd: 18 Voorverkoop kaarten via www.vroegzat.nl. Club ’t Bölke, Molenstraat 6, Enschede.

Woensdag 25 december:

Café ’t Bölke: Florissanta kerstcafé. Kom je ook gezellig borrelen met kerstdeuntjes en lekkere hapjes in het café? Entree gratis. Het Florissanta kerstcafé is van 22:00 – 04:00 uur.

Donderdag 26 december:

Café Stonewall: Christmas Gay Bingo. Ook dit jaar is het weer bingo bij Stonewall op Tweede Kerstdag. Dit jaar met een Gay sausje! De bingo begint om 17:00 uur, Stonewall is open van 15.30 tot 21.00 uur.

Donderdag 26 december:

Club ’t Bölke: Op Tweede Kerstdag zal ‘t Bölke in het teken staan van een heerlijke Remember The Time Kerst Special! Kom shinen in je mooiste kerstoutfit en scoor je ticket op tijd in de voorverkoop. Aan de deur kosten kaarten €15 pp. Deurbeleid: Heren: 21 / Dames: 18

Zondag 29 december:

Cafe Stonewall: Mixed Up Vrouwenborrel. Elke laatste zondag van de maand organiseert Mixed Up een borrel voor vrouwen-die-op-vrouwen-vallen in Café Stonewall. Sluit je aan en leer nieuwe vrouwen kennen in Enschede en omstreken. Café open: 14.00 uur; aanvang borrel: 16.00 uur

Dinsdag 31 december:

Club & Café ’t Bölke: Let’s Celebrate New Year’s eve Together With All Your Friends. Het cafe is vanaf 22:00 uur geopend om alvast in de stemming te komen voor de jaarwisseling, met om 00:00 uur een glas Prosecco van het huis om te proosten op een geweldig nieuw jaar.

Vanaf 00:30 uur is de club geopend met muziek van Dj Richard Feelgood. Het café is onderdeel van de club met zijn eigen dj & muziek vanaf 00:30 uur. Entree: € 10; alleen deurverkoop.

Dinsdag 31 december:

Café Stonewall: Sylvester Party

Zwolle

Zaterdag 28 december:

Oudejaarsfeest van Club-T, voor transmannen en transvrouwen en diegenen die nog zoeken naar hun genderidentiteit. De toegang is gratis. Je drankjes zijn voor eigen rekening. Van 14.00 tot 18.00 uur ben je welkom bij stichting Focus, Zerboltstraat 63 Zwolle.

Zaterdag 28 december:

Blije Borrel in De Danskamer van Stadscafé Blij in Zwolle. Op woensdag 1 januari, nieuwjaarsnacht, gaan de deuren van De Danskamer, Stadscafé Blij en de Blije Bovenzaal om 01:00 open. Tickets voor Blij Nieuw Jaar kosten €15,- (exclusief servicekosten) en zijn vanaf nu te koop via deze link. Stadscafé Blij, Grote Markt 13a , Zwolle.

