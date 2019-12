Gelovige moeder accepteerde de geaardheid van haar zoons

on

Marjan van der Spek uit Zwolle is moeder van vier zoons. Twee van hen zijn homoseksueel. Haar eerste zoon kwam acht jaar geleden uit de kast en doorbrak daarmee het taboe binnen de familie.

‘Het allerergste vind ik dat hij er zo lang alleen mee heeft geworsteld’, vertelt ze tegen RTV Oost.

Marjan beschrijft zichzelf als een bezorgde moeder die gelijk in paniek schoot. Want ja, hoe gaat zoiets als je zoon uit de kast komt? Homoseksualiteit was op dat moment nog een taboe binnen het gezin. ‘Als homo ben je onderdeel van een minderheid’, begint ze wat twijfelachtig.

‘Het is gewoon nog niet overal geaccepteerd en wij zijn dan ook lid van een kerk. Binnen Nederlandse kerken is het niet vanzelfsprekend dat het geaccepteerd wordt.’

Worsteling

Het Zwolse gezin is lid van de christelijk gereformeerde kerk (CGK) in Zwolle. ‘We komen uit een vrij behouden gemeenschap, maar in onze eigen kerkkring is het nooit echt een probleem geweest.’ Toch worstelde Marjan met haar geloof. ‘Er staan best wel wat teksten in de Bijbel waarvan je je afvraagt wat die dan betekenen en wat je ermee moet.’

‘Ik ben deze teksten meer in perspectief gaan zien”, legt ze uit. ‘Ik geloof gewoon niet dat de bedoeling van Bijbelteksten is dat mensen met zichzelf in de knoei raken of van zichzelf denken dat ze er niet meer mogen zijn omdat ze met deze teksten worden geconfronteerd.’

Praatgroep

Marjan voelde de behoefte om er met andere ouders over te praten en plaatste een oproepje in het kerkblad. Liefst zeven stellen meldden zich aan. ‘Ik dacht: wauw, er zijn dus nog veel meer ouders die hier over willen praten. We hebben zoveel waardevolle gesprekken gehad. Dat is dan ook echt de kracht van zo’n kerkgemeenschap.’

Marjan heeft ook heel veel aan stichting Wijdekerk gehad, een initiatief van een groep christenen die zelf LHBTI’ers zijn of naasten van deze mensen zijn. ‘Hier worden veel verhalen gedeeld en ze hebben mij erg geholpen om over dit onderwerp na te denken’, vertelt ze.

Marjan is ervan overtuigd dat je beide kunt zijn: gelovig én LHBTI’er. ‘Je hoeft niet te kiezen’, benadrukt ze. ‘Loop er niet in je eentje mee rond. Ga op zoek naar mensen waar je je veilig bij voelt, aan wie je je verhaal kwijt kunt.’

