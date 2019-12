Hulpactie gestart voor asielzoeker die beroofd werd in AZC

on

Een asielzoeker die net een dag in Nederland was, is in het asielzoekerscentrum in Budel beroofd van al zijn geld.

Met 300 euro op zak ontvluchtte hij zijn land, waar hij zijn leven niet zeker was. Hij dreigde te worden vermoord vanwege zijn geaardheid.

De man kwam deze week aan op Schiphol, waar hij werd opgevangen door LGBT Asylum Support. Hij werd begeleid naar Ter Apel om asiel aan te vragen. De volgende ochtend werd hij op transport gezet naar Budel. Daar aangekomen werd hij beroofd van zijn geld.

LGBT Asylum Support is een inzamelingsactie gestart om de man te helpen.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

